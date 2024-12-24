Кожевников: даже «Локомотив» — машина! — просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал о фаворитах на Кубок Гагарина в текущем сезоне.

— Есть ли явный фаворит в этом сезоне КХЛ? Или все примерно равные?

— Все примерно одинаковые. Кто-то чередует успехи с большими провалами — и нормально. В данной ситуации это нормально. Перестройка идёт, иностранцев многих нет, кто-то позже набрал форму, у кого-то лидеры не очень смотрятся. Все в одной лодке.

Даже такая команда, как «Локомотив». Машина! Но просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает (смеётся), — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.