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Кожевников: даже «Локомотив» — машина! — просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает

Кожевников: даже «Локомотив» — машина! — просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал о фаворитах на Кубок Гагарина в текущем сезоне.

— Есть ли явный фаворит в этом сезоне КХЛ? Или все примерно равные?
— Все примерно одинаковые. Кто-то чередует успехи с большими провалами — и нормально. В данной ситуации это нормально. Перестройка идёт, иностранцев многих нет, кто-то позже набрал форму, у кого-то лидеры не очень смотрятся. Все в одной лодке.

Даже такая команда, как «Локомотив». Машина! Но просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает (смеётся), — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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