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Двукратный олимпийский чемпион назвал двух игроков КХЛ, кто его удивил в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион назвал двух игроков КХЛ, кто его удивил в этом сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал двух игроков КХЛ, кто его удивил в этом сезоне.

— Кто из игроков вас в этом сезоне КХЛ удивил?
— Ну, удивить трудно было, это ожидаемые люди. Они играют и прибавляют, что меня радует. Это тот же Берёзкин. Полтапов из ЦСКА. Прибавляют ребята, не стоят на месте, а работают над собой и проявляют себя с очень хорошей стороны. Меня это радует! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Полтапова 23 (9+14) очка в 36 матчах. 23-летний Берёзкин в нынешнем сезоне провёл 38 матчей и набрал 27 (11+16) очков.

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