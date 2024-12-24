Двукратный олимпийский чемпион назвал двух игроков КХЛ, кто его удивил в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал двух игроков КХЛ, кто его удивил в этом сезоне.

— Кто из игроков вас в этом сезоне КХЛ удивил?

— Ну, удивить трудно было, это ожидаемые люди. Они играют и прибавляют, что меня радует. Это тот же Берёзкин. Полтапов из ЦСКА. Прибавляют ребята, не стоят на месте, а работают над собой и проявляют себя с очень хорошей стороны. Меня это радует! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Полтапова 23 (9+14) очка в 36 матчах. 23-летний Берёзкин в нынешнем сезоне провёл 38 матчей и набрал 27 (11+16) очков.