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Барыс — Трактор, результат матча 24 декабря, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Трактор» второй раз подряд обыграл «Барыс», Сафин отметился дебютной шайбой за челябинцев
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Трактором». Победу одержала челябинская команда со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Попов (Тертышный) – 04:56 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов, Светлаков) – 06:36 (5x5)     0:3 Шабанов (Кравцов, Светлаков) – 20:36 (5x5)     0:4 Дер-Аргучинцев (Дронов, Сикура) – 33:55 (5x4)     1:4 Бочаров (Антипин, Сетдиков) – 38:38 (5x5)     1:5 Сафин (Кэмпфер) – 50:03 (5x5)     2:5 Савицкий (Бекетаев, Муратов) – 50:29 (5x5)     3:5 Бурдасов (Антипин, Бекетаев) – 59:47 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Егор Попов, Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев и Остап Сафин, который забил свой дебютный гол в составе челябинской команды. Отметим, что «Трактор» вёл со счётом 4:0 к середине второго периода. По голу в составе «Барыса» забили Станислав Бочаров, Кирилл Савицкий и Антон Бурдасов, забросивший шайбу на последних секундах матча.

«Трактор» во второй встрече подряд обыграл «Барыс» и упрочил лидерство в Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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