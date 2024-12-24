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«Трактор» второй раз подряд обыграл «Барыс», Сафин отметился дебютной шайбой за челябинцев

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Трактором». Победу одержала челябинская команда со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Егор Попов, Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев и Остап Сафин, который забил свой дебютный гол в составе челябинской команды. Отметим, что «Трактор» вёл со счётом 4:0 к середине второго периода. По голу в составе «Барыса» забили Станислав Бочаров, Кирилл Савицкий и Антон Бурдасов, забросивший шайбу на последних секундах матча.

«Трактор» во второй встрече подряд обыграл «Барыс» и упрочил лидерство в Восточной конференции.

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