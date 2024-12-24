«Трактор» второй раз подряд обыграл «Барыс», Сафин отметился дебютной шайбой за челябинцев

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Трактором». Победу одержала челябинская команда со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Егор Попов, Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев и Остап Сафин, который забил свой дебютный гол в составе челябинской команды. Отметим, что «Трактор» вёл со счётом 4:0 к середине второго периода. По голу в составе «Барыса» забили Станислав Бочаров, Кирилл Савицкий и Антон Бурдасов, забросивший шайбу на последних секундах матча.
«Трактор» во второй встрече подряд обыграл «Барыс» и упрочил лидерство в Восточной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 24 декабря 2024
-
19:55
-
19:36
-
19:27
-
19:11
-
18:50
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
17:55
-
17:20
-
17:00
-
16:25
-
15:50
-
15:38
-
15:23
-
15:12
-
15:05
-
15:00
-
14:47
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:30
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:21