КХЛ — лучшая по просмотрам, ФК «Спартак» — по лайкам. Спортивные итоги года на Кинопоиске

Кинопоиск подвёл итоги 2024 года в разделе «Спорт». Онлайн-кинотеатр показал рейтинг самых популярных турниров, матчей и наиболее залайканных команд среди подписчиков Яндекс Плюса.

Среди турниров лидером по просмотрам за уходящий год стала КХЛ. Лига опередила Евро-2024, РПЛ, Кубок России по футболу и UFC. Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса, которые смотрели трансляции в разделе «Спорт».

Фото: Кинопоиск

Кинопоиск предлагает своим подписчикам функцию приоритетного выбора любимой команды. Ей можно поставить лайк, чтобы игры с её участием отражались выше остальных и попадали в раздел «Продолжить просмотр». Больше всего «сердечек» получили футбольные клубы. Первое место у «Спартака», второе — у «Зенита», третьим стал ЦСКА. Наибольший зрительский интерес поклонников хоккея вызвал омский «Авангард».

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

В топ-10 самых просматриваемых трансляций сразу семь поединков футбольного чемпионата Европы. Возглавляет рейтинг финал между сборными Испании и Англии, опередивший полуфинальную встречу Испания — Франция. Замыкает тройку лидеров решающий матч Лиги чемпионов с участием «Боруссии» Дортмунд и «Реала».

Фото: Кинопоиск

Тем не менее, совокупная аудитория хоккея оказалась выше, чем у футбола. Матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту» посмотрели более 1,5 млн подписчиков.

В разделе «Спорт на Кинопоиске» представлены поединки ведущих отечественных и мировых соревнований, документальные фильмы и сериалы, шоу-контент, видеоэссе и обзоры. Суммарно за 2024 год аудитория посмотрела более 87 млн часов спортивного контента сервиса.