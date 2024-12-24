Нападающий «Сочи» Александр Яремчук забил свой первый гол в 32-м матче в сезоне
Поделиться
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Сочи». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3-й период
3 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калабушкин (Грошев, Моисеев) – 13:40 (5x5) 1:1 Биттен (Кузнецов, Яремчук) – 18:27 (5x5) 1:2 Попов (Хохлачёв, Мачулин) – 23:16 (5x5) 1:3 Яремчук – 28:09 (5x5) 2:3 Фисенко – 29:43 (4x5) 3:3 Романов (Алтыбармакян) – 47:25 (5x5)
В середине второго периода заброшенной шайбой в составе «Сочи» отметился нападающий Александр Яремчук. Для форварда эта шйаба стала дебютной в текущем сезоне. Нападающий по ходу сезона перешёл в сочинский клуб из «Авангарда», где за 28 матчей отметился лишь пятью результативными передачами.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 декабря 2024
-
19:55
-
19:36
-
19:27
-
19:11
-
18:50
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
17:55
-
17:20
-
17:00
-
16:25
-
15:50
-
15:38
-
15:23
-
15:12
-
15:05
-
15:00
-
14:47
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:30
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:21