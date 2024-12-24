Нападающий «Сочи» Александр Яремчук забил свой первый гол в 32-м матче в сезоне

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Сочи». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

В середине второго периода заброшенной шайбой в составе «Сочи» отметился нападающий Александр Яремчук. Для форварда эта шйаба стала дебютной в текущем сезоне. Нападающий по ходу сезона перешёл в сочинский клуб из «Авангарда», где за 28 матчей отметился лишь пятью результативными передачами.

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