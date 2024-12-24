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Нападающий «Сочи» Александр Яремчук забил свой первый гол в 32-м матче в сезоне

Нападающий «Сочи» Александр Яремчук забил свой первый гол в 32-м матче в сезоне
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Сочи». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3-й период
3 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калабушкин (Грошев, Моисеев) – 13:40 (5x5)     1:1 Биттен (Кузнецов, Яремчук) – 18:27 (5x5)     1:2 Попов (Хохлачёв, Мачулин) – 23:16 (5x5)     1:3 Яремчук – 28:09 (5x5)     2:3 Фисенко – 29:43 (4x5)     3:3 Романов (Алтыбармакян) – 47:25 (5x5)    

В середине второго периода заброшенной шайбой в составе «Сочи» отметился нападающий Александр Яремчук. Для форварда эта шйаба стала дебютной в текущем сезоне. Нападающий по ходу сезона перешёл в сочинский клуб из «Авангарда», где за 28 матчей отметился лишь пятью результативными передачами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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