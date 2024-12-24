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Лада — Сочи, результат матча 24 декабря, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

Гол Артура Тянулина на последней минуте матча принёс «Сочи» победу над «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калабушкин (Грошев, Моисеев) – 13:40 (5x5)     1:1 Биттен (Кузнецов, Яремчук) – 18:27 (5x5)     1:2 Попов (Хохлачёв, Мачулин) – 23:16 (5x5)     1:3 Яремчук – 28:09 (5x5)     2:3 Фисенко – 29:43 (4x5)     3:3 Романов (Алтыбармакян) – 47:25 (5x5)     3:4 Тянулин (Мачулин) – 59:01 (5x5)    

Отметим дебютные шайбы за «Сочи» нападающих Уилла Биттена и Александра Яремчука, который забил свой первый гол в текущем сезоне в 32-й игре. Ещё по голу в составе сочинской команды забили Сергей Попов и Артур Тянулин, забросивший победную шайбу за минуту до окончания матча при равном счёте. В составе «Лады» голами отметились Евгений Калабушкин, Михаил Фисенко и Иван Романов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сочи» прервал свою серию из восьми поражений.

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