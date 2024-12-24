Гол Артура Тянулина на последней минуте матча принёс «Сочи» победу над «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Отметим дебютные шайбы за «Сочи» нападающих Уилла Биттена и Александра Яремчука, который забил свой первый гол в текущем сезоне в 32-й игре. Ещё по голу в составе сочинской команды забили Сергей Попов и Артур Тянулин, забросивший победную шайбу за минуту до окончания матча при равном счёте. В составе «Лады» голами отметились Евгений Калабушкин, Михаил Фисенко и Иван Романов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сочи» прервал свою серию из восьми поражений.