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Главный тренер «Трактора»: «Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась

Главный тренер «Трактора»: «Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Барысом» (5:3) во втором матче подряд и заявил, что остался недоволен действиями своей команды в третьем периоде. В середине второго периода челябинская команда вела со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Попов (Тертышный) – 04:56 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов, Светлаков) – 06:36 (5x5)     0:3 Шабанов (Кравцов, Светлаков) – 20:36 (5x5)     0:4 Дер-Аргучинцев (Дронов, Сикура) – 33:55 (5x4)     1:4 Бочаров (Антипин, Сетдиков) – 38:38 (5x5)     1:5 Сафин (Кэмпфер) – 50:03 (5x5)     2:5 Савицкий (Бекетаев, Муратов) – 50:29 (5x5)     3:5 Бурдасов (Антипин, Бекетаев) – 59:47 (5x5)    

«Я доволен тем, как мы начали матч, я имею в виду первый и второй периоды. В третьем соперник нас переработал. Такого в КХЛ допускать нельзя, потому что это может выливаться в проблемы — в третьем периоде мы пропустили два гола. Важная победа для нас, но третий период всё же нас разочаровал.

Две подряд игры с «Барысом»? Это были разные матчи. Важно было найти нашу энергию. В первом матче мне больше всего понравился третий период, в этом — первый и второй. Счёт 5:1 — вызов для любой команды, потому что ты начинаешь потирать руки при таком счёте и говорить «давайте следующего соперника», но хоккей недаром длится 60 минут, надо оставаться включённым на протяжении всего матча. «Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась по ходу сезона», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

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