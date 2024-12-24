Главный тренер «Трактора»: «Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Барысом» (5:3) во втором матче подряд и заявил, что остался недоволен действиями своей команды в третьем периоде. В середине второго периода челябинская команда вела со счётом 4:0.
«Я доволен тем, как мы начали матч, я имею в виду первый и второй периоды. В третьем соперник нас переработал. Такого в КХЛ допускать нельзя, потому что это может выливаться в проблемы — в третьем периоде мы пропустили два гола. Важная победа для нас, но третий период всё же нас разочаровал.
Две подряд игры с «Барысом»? Это были разные матчи. Важно было найти нашу энергию. В первом матче мне больше всего понравился третий период, в этом — первый и второй. Счёт 5:1 — вызов для любой команды, потому что ты начинаешь потирать руки при таком счёте и говорить «давайте следующего соперника», но хоккей недаром длится 60 минут, надо оставаться включённым на протяжении всего матча. «Барыс» не стоит недооценивать, команда очень сильно поменялась по ходу сезона», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.
- 24 декабря 2024
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