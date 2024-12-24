Никита Задоров занял второе место по числу штрафного времени в НХЛ в календарном году

Защитник «Бостона» Никита Задоров занял второе место по числу штрафного времени в Национальной хоккейной лиге в календарном году. На счету россиянина с 1 января по 24 декабря 2024 года 133 штрафные минуты.

Российский защитник уступил лишь Мартину Поспишилу из «Калгари», который за календарный год набрал 146 штрафных минут. Тройку самых недисциплинированных игроков в уходящем году замкнул тафгай «Анахайма» Росс Джонстон, набравший 122 штрафные минуты.

Фото: Sportsnet

Напомним, в прошедшее межсезонье Задоров подписал контракт с «Брюинз» на шесть лет с общей суммой в $ 30 млн. Всего в НХЛ на счету российского защитника 678 матчей в регулярных чемпионатах и 768 штрафных минут.