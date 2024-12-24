Дубль Кручинина помог «Северстали» обыграть «Нефтехимик» и одержать шестую победу кряду

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Дублем отметился нападающий «Северстали» Алексей Кручинин. Ещё по голу в составе череповецкой команды забили Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин, реализовавший буллит в середине третьего периода. Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Жан-Себастьен Ди. В концовке матча хоккеисты отметились обоюдными удалениями за грубость.

Таким образом, «Северсталь» одержала шестую победу подряд. «Нефтехимик» проиграл третий матч кряду.