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Северсталь — Нефтехимик, результат матча 24 декабря, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Кручинина помог «Северстали» обыграть «Нефтехимик» и одержать шестую победу кряду
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Давыдов – 05:45 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Дыбленко) – 07:17 (5x5)     2:1 Ди – 14:59 (5x5)     3:1 Alexei Kruchinin (Иванцов, Муханов) – 17:42 (5x5)     4:1 Аймурзин – 52:30    

Дублем отметился нападающий «Северстали» Алексей Кручинин. Ещё по голу в составе череповецкой команды забили Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин, реализовавший буллит в середине третьего периода. Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Жан-Себастьен Ди. В концовке матча хоккеисты отметились обоюдными удалениями за грубость.

Таким образом, «Северсталь» одержала шестую победу подряд. «Нефтехимик» проиграл третий матч кряду.

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