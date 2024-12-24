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Данис Зарипов заявил, что гордится желанием сына достичь успеха в хоккее

Данис Зарипов заявил, что гордится желанием сына достичь успеха в хоккее
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Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, как гордится тем, что его сын Артур не сдаётся и старается добиться успеха в хоккейной карьере. Ранее сын прославленного форварда перешёл в клуб ВХЛ тульский АКМ.

«Давайте это оставим на семейный совет, не будем обсуждать. Я просто горжусь им, тем, что он не сдаётся, хочет всё-таки добиться каких-то успехов и после этого уже изменить направление своей жизни», — цитирует Зарипова ТАСС.

На протяжении трёх сезонов Артур Зарипов выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ он провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады. Прошлый сезон Зарипов играл в ВХЛ, где в составе «Барса» провёл восемь матчей без набранных очков.

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