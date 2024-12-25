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«Уже хватает ярких сделок». Назаров рассказал, что ждёт от дедлайна в КХЛ

«Уже хватает ярких сделок». Назаров рассказал, что ждёт от дедлайна в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал, что ждёт от дедлайна в КХЛ, который наступит 27 декабря.

«Идёт много напряжённой борьбы, почти каждый день мы видим неожиданные результаты. Конечно, особняком стоит тема дедлайна, запланированного в КХЛ на 27 декабря. Уже сейчас хватает ярких сделок. Всегда для кого-то переход получается удачным, а для кого-то нет. Интересно понаблюдать, чей менеджерский состав сработает лучше. Не каждый хоккеист может прижиться, а кто-то расцветёт в другом клубе. Концовка сезона обещает получиться жаркой.

Наконец-то наши главные недруги поняли, что мир стал многополярным. Там начали обращать внимание на историческую несправедливость вопроса территорий на своём континенте. Правда, пока только на словах. Но мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога. Сильных мало кто любит, но все уважают. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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