Зубов — о поражении «Лады» от «Сочи»: с ляжками всё нормально, всё дело — в головах

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил поражение от «Сочи» (3:4) и заявил, что команда не настроилась на матч должным образом. Тольяттинцы пропустили победный гол на последней минуте матча при равном счёте.

«Нам надо научиться держать уровень определённый. У команды он есть, и мы можем даже подняться выше. Но ни в коем случае мы не можем нырять ниже него и не заныривать. Мы должны работать стабильно на одном определённом уровне. Сегодня с утра уже было заметно, что у нас нет того «электричества», которое было перед «Авангардом». Вот это и переросло в игру.

На раскатке, потом на разминке ещё раз сказали парням, что надо перестраиваться. Что дело не в ляжках, с ляжками всё нормально, а дело всё в головах. Мы такая команда, звёзд с неба не хватаем, и если даём слабину себе, то получаем то, что в первых периодах было сегодня. Надеюсь, парни это поймут и осознают», – цитирует Зубова пресс-служба клуба.