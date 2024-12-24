«Хотели порадовать болельщиков». Козырев — о победе в последней домашней игре в году
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в последней домашней игре уходящего календарного года. Череповецкая команда уверенно обыграла нежнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Давыдов – 05:45 (5x5) 2:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Дыбленко) – 07:17 (5x5) 2:1 Ди – 14:59 (5x5) 3:1 Alexei Kruchinin (Иванцов, Муханов) – 17:42 (5x5) 4:1 Аймурзин – 52:30
«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря. Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Дублем отметился нападающий Алексей Кручинин.
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