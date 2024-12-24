«Хотели порадовать болельщиков». Козырев — о победе в последней домашней игре в году

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в последней домашней игре уходящего календарного года. Череповецкая команда уверенно обыграла нежнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:1.

«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря. Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Дублем отметился нападающий Алексей Кручинин.