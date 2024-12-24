Леонтьев — о поражении от «Северстали»: в спорте всё решает реализация голевых моментов

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Северсталью», в котором нижнекамская команда потерпела поражение со счётом 1:4, и отметил мощное начало игры в исполнении череповецкого клуба.
«Соперник начал матч на высоких скоростях. Мы ждали такое начало. Заставлял нас ошибаться и за счёт этого повёл в две шайбы. Во втором периоде мы игру выровняли, были моменты, создавали. Большинство было нереализованное. Конечно, надо забивать голы. Не я первый, не я последний говорю об этом. В спорте всё решают голы, реализация голевых моментов. Если бы да кабы. Если б забили бы. Может быть… Два сложных поединка, сильный соперник. Наши созданные моменты надо было реализовывать. Может, тогда всё по-другому бы сложилось. А так — как есть», — цитирует Леонтьева пресс-служба череповецкого клуба.
- 24 декабря 2024
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