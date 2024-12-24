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Леонтьев — о поражении от «Северстали»: в спорте всё решает реализация голевых моментов

Леонтьев — о поражении от «Северстали»: в спорте всё решает реализация голевых моментов
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Северсталью», в котором нижнекамская команда потерпела поражение со счётом 1:4, и отметил мощное начало игры в исполнении череповецкого клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Давыдов – 05:45 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Дыбленко) – 07:17 (5x5)     2:1 Ди – 14:59 (5x5)     3:1 Alexei Kruchinin (Иванцов, Муханов) – 17:42 (5x5)     4:1 Аймурзин – 52:30    

«Соперник начал матч на высоких скоростях. Мы ждали такое начало. Заставлял нас ошибаться и за счёт этого повёл в две шайбы. Во втором периоде мы игру выровняли, были моменты, создавали. Большинство было нереализованное. Конечно, надо забивать голы. Не я первый, не я последний говорю об этом. В спорте всё решают голы, реализация голевых моментов. Если бы да кабы. Если б забили бы. Может быть… Два сложных поединка, сильный соперник. Наши созданные моменты надо было реализовывать. Может, тогда всё по-другому бы сложилось. А так — как есть», — цитирует Леонтьева пресс-служба череповецкого клуба.

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