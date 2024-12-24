«Показал друзьям на карте, они были в шоке». Канадский защитник «Торпедо» — о Владивостоке

Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал о первой поездке на Дальний Восток в составе нижегородской команды и о реакции своих друзей. В сентябре «Торпедо» обыграло «Адмирал» во Владивостоке со счётом 4:2.

— Про поездку на Дальний Восток. Вы были в шоке, что нужно лететь восемь часов?

— Да, я даже не знал, что там есть команда КХЛ. Это был очень долгий перелёт. Мы сначала приехали в Москву, потом полетели во Владивосток. Интересный опыт — побывать на другом конце мира. Показал друзьям на карте, где я был, они были в шоке. Не так много людей, в особенности из Канады, могут побывать в этой части света.

— Знали ли, что все с Дальнего Востока везут икру?

— Не знал. Но потом ребята сказали мне попробовать там икру. Знаю, что некоторые специально ездят на рыбный рынок и покупают икру домой, — приводит слова Филлипса «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 32 матча, в которых записал на свой счёт 8 (1+7) очков.