Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил поражение своей команды в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Я думал, что мы хорошо действовали в защите, не уступили много единоборств и сдерживали соперника большую часть игры. Мы испытывали трудности с созданием моментов, когда атаковали. Нам не удавалось воспользоваться ни одной ситуацией, когда «Бостон» был уязвим — а таких случаев было немало. Мы сделали несколько удачных розыгрышей… Но в целом мы просто не смогли ничего сделать для победы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды Карбери 48 очков в 34 матчах.

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