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Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил поражение своей команды в матче с «Бостоном»

Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил поражение своей команды в матче с «Бостоном»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp)     1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp)     2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41     3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59     4:1 Маршан – 58:38    

«Я думал, что мы хорошо действовали в защите, не уступили много единоборств и сдерживали соперника большую часть игры. Мы испытывали трудности с созданием моментов, когда атаковали. Нам не удавалось воспользоваться ни одной ситуацией, когда «Бостон» был уязвим — а таких случаев было немало. Мы сделали несколько удачных розыгрышей… Но в целом мы просто не смогли ничего сделать для победы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды Карбери 48 очков в 34 матчах.

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