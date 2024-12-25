Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ

Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двое российских вратарей: Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попали в топ‑4 лучших игрока на своей позиции по итогам минувшей недели НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Так, Шестёркин расположился на втором месте среди вратарей с наивысшим процентом отражённых бросков с показателем 95,2%. Третью строчку в этом топе занял Кочетков с результатом 94,8%. Первую позицию занял Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз». Показатель шведа — 95,7%. Четвёртое место досталось Сэму Монтембо («Монреаль Канадиенс»), который остановился на отметке 92,9%.

В Западной конференции НХЛ лидирует «Виннипег Джетс», набравший 51 очко после 36 игр. «Нью-Джерси Дэвилз», в свою очередь, занимает первое место на Востоке.

Материалы по теме
Первый русский топ-вратарь и шведский «Ванкувер». Сборные клубов НХЛ за четверть века
Первый русский топ-вратарь и шведский «Ванкувер». Сборные клубов НХЛ за четверть века

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android