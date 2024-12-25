Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ

Двое российских вратарей: Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попали в топ‑4 лучших игрока на своей позиции по итогам минувшей недели НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Так, Шестёркин расположился на втором месте среди вратарей с наивысшим процентом отражённых бросков с показателем 95,2%. Третью строчку в этом топе занял Кочетков с результатом 94,8%. Первую позицию занял Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз». Показатель шведа — 95,7%. Четвёртое место досталось Сэму Монтембо («Монреаль Канадиенс»), который остановился на отметке 92,9%.

В Западной конференции НХЛ лидирует «Виннипег Джетс», набравший 51 очко после 36 игр. «Нью-Джерси Дэвилз», в свою очередь, занимает первое место на Востоке.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: