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Тренер «Миннесоты» высказался об игре Тренина в матче с «Чикаго», где Яков набрал два очка

Тренер «Миннесоты» высказался об игре Тренина в матче с «Чикаго», где Яков набрал два очка
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда Якова Тренина после возвращения от травмы, из-за которой он пропустил пять матчей команды.

Напомним, 24 декабря на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47     1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11     1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16     2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05     3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43     4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36     4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27    

«Хорошо, что Тренин вернулся и сразу набрал очки. Он помог нам сделать нужную разницу в счёте. Тренин является хоккеистом, который нам нужен. Он соответствует стилю игры команды, привносит в игру необходимую мощь за счёт габаритов. Яков также хорош в меньшинстве и может забивать, набирать нужные очки», — приводит слова Хайнса пресс‑служба «Миннесоты».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тренина 30 проведённых матчей, в которых он набрал 4 (2+3) очка.

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