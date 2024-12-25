Тренер «Миннесоты» высказался об игре Тренина в матче с «Чикаго», где Яков набрал два очка

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда Якова Тренина после возвращения от травмы, из-за которой он пропустил пять матчей команды.
Напомним, 24 декабря на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:3.
«Хорошо, что Тренин вернулся и сразу набрал очки. Он помог нам сделать нужную разницу в счёте. Тренин является хоккеистом, который нам нужен. Он соответствует стилю игры команды, привносит в игру необходимую мощь за счёт габаритов. Яков также хорош в меньшинстве и может забивать, набирать нужные очки», — приводит слова Хайнса пресс‑служба «Миннесоты».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тренина 30 проведённых матчей, в которых он набрал 4 (2+3) очка.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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