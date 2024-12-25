Агент Гальченюка отреагировал на информацию о возможном обмене форварда из «Амура»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Амура» Алекса Гальченюка, отреагировал на информацию о возможном обмене форварда из хабаровского клуба.

«Мы не ведём с другими клубами переговоры, потому что дедлайн уже скоро. Были разные предложения и варианты, но «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса. Похожая ситуация у нас была с Евгением Аликиным, но тогда у «Амура» были шансы на плей-офф. Сейчас они тоже есть гипотетически, но будем реалистами, это будет сделать очень тяжело», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 38 встреч, в которых записал на свой счёт 20 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.