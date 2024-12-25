Крикунов: «Металлург» ещё не до конца включился, Набоков не так ярок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал игру «Металлурга» в нынешнем сезоне и оценил выступление вратаря магнитогорского клуба Ильи Набокова.

«Металлург» ещё не до конца включился. Клуб – действующий чемпион, на него серьёзно настраиваются все соперники. Против чемпиона всегда играешь по-другому. Может, им сложно из-за этого.

Набоков тоже не так ярок. В прошлом сезоне плей-офф он отыграл просто феноменально, сейчас такого нет. Но для молодых игроков это норма, они так растут. Год они идут-идут вверх, а потом улетают вниз. Но потом по спирали снова взлетают вверх и идут высоко. Если его спад продлится всего полгода, тогда «Магнитка» будет другой», – приводит слова Крикунова Metaratings.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 46 очков за 39 матчей.