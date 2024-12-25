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Пыленков предположил, с чем связана нестабильная игра московского «Динамо» в начале сезона

Пыленков предположил, с чем связана нестабильная игра московского «Динамо» в начале сезона
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков предположил, с чем связана нестабильная игра бело-голубых в начале сезона.

— У нас какие-то качели. То мы шли внизу в начале сезона, потом вверху. Сейчас опять возвращаемся к тому, что было в начале. Но надо это исправлять. Надеюсь, что в новом году у нас всё будет хорошо.

— С чем было связано то неудачное начало?
— Было много нового на предсезонке. Например, мы побегали на конькобежке. Может быть, с этим было связано то, что мы показывали в сентябре. Но это уже прошлое, мы теперь двигаемся только вперёд, — приводит слова Пыленкова «Известия».

Московское «Динамо» с 49 очками после 38 проведённых встреч располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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