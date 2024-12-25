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Состав сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025

В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Состав молодёжной сборной Финляндии на мировое первенство:

Вратари: Петтери Римпинен, Ким Сааринен, Ноа Вали;

Защитники: Митя Йокинен, Калле Кангас, Арон Кивихарью, Даниэль Ниеминен, Эмиль Пиениеми, Себастьян Сойни, Артту Тухкала, Вети Вяйсенен;

Нападающие: Артту Аласиуруа, Каспер Халттунен, Конста Хелениус, Эмиль Хемминг, Топиас Хининен, Джесси Киискинен, Расмус Кумпулайнен, Том Леппа, Юлиус Миеттинен, Джесси Нурми, Беньямин Раутиайнен, Хейкки Руохонен, Йоона Саарелайнен, Туомас Уронен, Роопе Вестеринен.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.