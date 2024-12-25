Сергей Бобровский — лидер по победам среди вратарей в НХЛ в 2024 году

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является лидером по победам в НХЛ в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

По состоянию на 20 декабря Бобровский одержал в 2024 году в регулярках и плей-офф 51 победу, 16 из которых пришлось на розыгрыш Кубка Стэнли — 2024, где «пантеры» выиграли у «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3 в серии.

В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провёл 24 встречи, в которых одержал 16 побед с 89,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,8.

«Флорида Пантерз» с 46 очками после 36 встреч располагается на третьем месте в таблице Востока.