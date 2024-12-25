Роман Ротенберг: мои пресс-конференции — чистейшая импровизация

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своих пресс-конференциях, заявив, что использует творческий подход в общении с журналистами.

— Ваши пресс-конференции стали хоккейным стендапом. Это импровизация?

— Чистейшая. Это мой творческий подход. Я всегда стремлюсь делать так, чтобы людям было интересно. Вот как главный тренер — моё стремление, чтобы игрокам было интересно развиваться. Как взрослым ребятам, так и детям в хоккейной школе. Да, должно быть интересно! А не как «День сурка», когда каждый день одно и то же, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 37 матчей имеет в активе 48 очков.