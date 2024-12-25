Гашек заявил о желании поговорить с руководством НХЛ про отношение к российским игрокам

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил о желании переговорить с руководством НХЛ и политиками из Канады, чтобы изменить отношение к российским игрокам в лиге.

«Каждое публичное появление российских граждан — например, хоккеистов или каждая сознательная фотосессия со сторонниками России — это огромная реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Я надеюсь и был бы очень рад в 2025 году поговорить на эту тему с представителями руководства Канады и НХЛ, чтобы вместе изменить подход к российским игрокам. Это не будет стоить налогоплательщикам ни одного доллара.

В то же время мы также поможем российским спортсменам, чтобы им не пришлось прожить остаток своей жизни, зная, что из-за их публичного появления погибли люди. Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.