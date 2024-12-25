Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный олимпийский чемпион оценил вероятность увольнения Лавиолетта из «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион оценил вероятность увольнения Лавиолетта из «Рейнджерс»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук оценил вероятность увольнения главного тренера Питера Лавиолетта из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Возможно всё. Но Лавиолетт — тренер с большим опытом, если не ошибаюсь, в своё время в «Бостоне» он начинал свою карьеру в НХЛ в штабе Майка Кинэна.

А Железный Майк как раз 30 лет назад прошёл в последнем чемпионском сезоне «Рейнджерс» через многое. В начале его работы команда шла неровно, был конфликт с ведущим защитником Личем, пошли обмены. Тогда Кинэна поддержал капитан команды Мессье — и в итоге она взяла Кубок Стэнли», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

На данный момент «Рейнджерс» с 33 очками после 34 игр находятся на 12-м месте Восточной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Панарин назвал текущую ситуацию в «Рейнджерс» худшим моментом своей карьеры в команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android