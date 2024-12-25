Двукратный олимпийский чемпион оценил вероятность увольнения Лавиолетта из «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук оценил вероятность увольнения главного тренера Питера Лавиолетта из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Возможно всё. Но Лавиолетт — тренер с большим опытом, если не ошибаюсь, в своё время в «Бостоне» он начинал свою карьеру в НХЛ в штабе Майка Кинэна.

А Железный Майк как раз 30 лет назад прошёл в последнем чемпионском сезоне «Рейнджерс» через многое. В начале его работы команда шла неровно, был конфликт с ведущим защитником Личем, пошли обмены. Тогда Кинэна поддержал капитан команды Мессье — и в итоге она взяла Кубок Стэнли», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

На данный момент «Рейнджерс» с 33 очками после 34 игр находятся на 12-м месте Восточной конференции НХЛ.