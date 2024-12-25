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Никита Кучеров избежал дисквалификации за удар Мэттью Ткачуку в колено

Никита Кучеров избежал дисквалификации за удар Мэттью Ткачуку в колено
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров избежал дисквалификации за удар форварду «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачуку в колено, сообщает Hockey Patrol на странице в соцсети Х со ссылкой на департамент безопасности игроков НХЛ.

Напомним, россиянин применил жёсткий силовой приём против Ткачука, угодив ему коленом в колено. Главные арбитры встречи оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафом до конца матча. Ткачук смог вернуться в игру во втором периоде.

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)     0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)    
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