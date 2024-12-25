Никита Кучеров избежал дисквалификации за удар Мэттью Ткачуку в колено

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров избежал дисквалификации за удар форварду «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачуку в колено, сообщает Hockey Patrol на странице в соцсети Х со ссылкой на департамент безопасности игроков НХЛ.

Напомним, россиянин применил жёсткий силовой приём против Ткачука, угодив ему коленом в колено. Главные арбитры встречи оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафом до конца матча. Ткачук смог вернуться в игру во втором периоде.

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0.