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Александру Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году, чтобы установить рекорд НХЛ

Александру Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году, чтобы установить рекорд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в одной шайбе от рекорда НХЛ по количеству календарных лет, в которых форвард забрасывал 40 и более шайб. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 2024 году Овечкин в регулярках и плей-офф записал на свой счёт 39 голов. Сейчас на счету российского нападающего 13 календарных лет, где он забрасывал 40 и более шайб. Он делит первое место по данному показателю с Бреттом Халлом. Если Овечкин забросит шайбу в 2024 году, то станет единоличным рекордсменом по количеству календарных лет, в которых забивал 40+ голов (14).

В текущем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 25 (15+10) очков.

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