Бывший главный тренер сборной России назвал трёх лучших игроков нынешнего сезона КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов определил трёх лучших игроков нынешнего сезона КХЛ. В список вошли: нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский и защитник СКА Тони Деанджело.

— Это все, наверное, нападающие. Тот же Гусев. Но я бы включил сюда вратаря Подъяпольского, поскольку раньше он играл не в такой сильной команде. В «Ладе» ему приходилось прилично трудиться. Если брать защитников, то мне нравится Деанджело.

– Почему остановились на этих игроках?

– Все видят только голы. Если парень играет и не пропускает, тот же защитник, имеющий большой «плюс» и супернадёжно играющий в обороне, о нём особенно и не вспомнят. Когда же хоккеист не забивает, вроде уже что-то не то. Хотя у защитников основная работа не пропускать. Деанджело играет очень продуктивно, и пас у него очень хороший, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».