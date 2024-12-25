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Состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025

Состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025
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В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Состав молодёжной сборной Швеции на мировое первенство:

Вратари: Маркус Гидлёф, Мелвин Штраль, Мелькер Телин;

Защитники: Расмус Бергквист, Аксель Сандин-Пелликка, Вильгельм Халлквист, Аксель Хуртиг, Вигго Густафссон, Тео Линдштейн, Том Вилландер;

Нападающие: Зеб Форсфьелль, Исак Хедквист, Линус Эрикссон, Дэвид Эдстром, Феликс Унгер Сёрум, Феликс Нильссон, Виктор Эклунд, Деннис Альтёрн, Герман Трефф, Антон Вальберг, Отто Стенберг, Джек Берглунд, Дэвид Гранберг, Оскар Вуоллет.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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