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Канадский защитник «Торпедо»: в Финляндии всегда темно, погода довольно депрессивная

Канадский защитник «Торпедо»: в Финляндии всегда темно, погода довольно депрессивная
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Канадский игрок нижегородского «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал об игре и жизни во время выступления в Финляндии.

— Что можете сказать о финской лиге и жизни в Финляндии?
— Сильная лига, много хороших игроков. К сожалению, травмы помешали мне провести удачный сезон. Было тяжело. Я скучал по дому. Это был мой первый опыт игры в Европе. Всё время было темно, погода была довольно депрессивной, я практически не видел солнца. Когда я восстановился от одной травмы, то сразу же получил новую. Неудачный сезон, — приводит слова Филлипса «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 25-летнй защитник сыграл 32 матча, в которых записал на свой счёт 8 (1+7) очков.

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