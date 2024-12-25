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Узбекистан натурализует российских игроков для выступления за сборную на ЧМ IV дивизиона

Узбекистан натурализует российских игроков для выступления за сборную на ЧМ IV дивизиона
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Федерация хоккея Узбекистана занимается процессом натурализации семи-восьми российских игроков «Хумо» для их участия на чемпионате мира 2025 года в четвёртом дивизионе. Об этом заявил вице-президент федерации Баходир Гафуров.

«Наш клуб «Хумо» — это костяк сборной Узбекистана. Мы запустили процесс натурализации порядка семи-восьми российских игроков и в дальнейшем планируем продолжать этот процесс. Это нужно для того, чтобы в 2025 году они сумели выступить за нашу сборную. По всей видимости, мы отправимся на чемпионат мира прямо с сезона, костяк команды составят ребята из «Хумо», а часть ребят мы подтянем из молодёжи, которая у нас есть», — приводит слова Гафурова Шайба.kz.

Чемпионат мира 2025 года в IV дивизионе пройдёт с 13 по 19 апреля в столице Армении Ереване.

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