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Обладатель Кубка Стэнли сравнил игру чешских форвардов Яромира Ягра и Мартина Нечаса

Обладатель Кубка Стэнли сравнил игру чешских форвардов Яромира Ягра и Мартина Нечаса
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, чем похожи и чем отличаются чешские форварды Яромир Ягр из «Кладно» и Мартин Нечас, выступающий за «Каролину Харрикейнз».

«У них разный потенциал. Более того, правила сильно изменились. Если бы Ягр сейчас играл в расцвете сил, с ним никто бы не справился.

Нечас использует скорость и манёвренность, и у него отличный бросок. Ягр очень силён физически. Он легко накрывает шайбу и может обыграть двух-трёх игроков на месте. Нечас тоже может это делать, но это не его игра. Мартин играет в более открытый хоккей, в то время как Ягр — в ограниченном пространстве», — приводит слова Ковалёва RG.

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