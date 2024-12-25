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Евгений Артюхин назвал команду, которая может остановить победную серию ЦСКА

Евгений Артюхин назвал команду, которая может остановить победную серию ЦСКА
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин заявил, что СКА может остановить восьмиматчевую победную серию ЦСКА.

«Как видите, ребята набрали форму. Пауза пошла ЦСКА на пользу, команда поработала над определёнными моментами и подтянула физику. Но сегодня у москвичей будет интересный матч со СКА, в котором их победная серия может прерваться. За счёт чего СКА может оказаться сильнее? Они тоже на хорошем ходу. Именно этот соперник и может остановить команду Ильи Воробьёва», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Москве состоится матч регулярного чемпионата между ЦСКА и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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