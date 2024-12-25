Евгений Артюхин назвал команду, которая может остановить победную серию ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин заявил, что СКА может остановить восьмиматчевую победную серию ЦСКА.

«Как видите, ребята набрали форму. Пауза пошла ЦСКА на пользу, команда поработала над определёнными моментами и подтянула физику. Но сегодня у москвичей будет интересный матч со СКА, в котором их победная серия может прерваться. За счёт чего СКА может оказаться сильнее? Они тоже на хорошем ходу. Именно этот соперник и может остановить команду Ильи Воробьёва», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Москве состоится матч регулярного чемпионата между ЦСКА и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.