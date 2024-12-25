«Динамо» Мн — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 декабря, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» после 37 встреч имеет в активе 43 очка. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков после 35 сыгранных встреч.

Это будет вторая игра между командами в сезоне. В первой встрече сильнее были минчане со счётом 3:1.