«Салават Юлаев» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 декабря, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 36 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 50 очков.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 38 встреч, в которых записал на свой счёт 20 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.