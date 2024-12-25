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Forbes представил рейтинг самых дорогих команд НХЛ

Forbes представил рейтинг самых дорогих команд НХЛ
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Издание Forbes представило рейтинг самых дорогих команд Национальной хоккейной лиги.

Лидером рейтинга второй год подряд стал «Торонто Мэйпл Лифс», стоимость которого оценивается в $ 3,8 млрд. На второй строчке — «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 3,5 млрд), на третьей — «Монреаль Канадиенс» ($ 3 млрд).

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 3,8 млрд).
2. «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 3,5 млрд).
3. «Монреаль Канадиенс» ($ 3 млрд).
4. «Лос-Анджелес Кингз» ($ 2,9 млрд).
5. «Бостон Брюинз» ($ 2,7 млрд).
6. «Эдмонтон Ойлерз» ($ 2,65 млрд).
7. «Чикаго Блэкхоукс» ($ 2,45 млрд).
8. «Филадельфия Флайерз» ($ 2,3 млрд).
9. «Вашингтон Кэпиталз» ($ 2,15 млрд).
10. «Детройт Ред Уингз» ($ 2,125 млрд).
11. «Нью-Джерси Дэвилз» ($ 2,1 млрд).
12. «Даллас Старз» ($ 2 млрд).
13. «Ванкувер Кэнакс» ($ 1,95 млрд).
14. «Нью-Йорк Айлендерс» ($ 1,9 млрд).
15. «Вегас Голден Найтс» ($ 1,85 млрд).
16. «Тампа-Бэй Лайтнинг» ($ 1,8 млрд).
17. «Питтсбург Пингвинз» ($ 1,75 млрд).
18. «Колорадо Эвеланш» ($ 1,7 млрд).
19. «Калгари Флэймз» ($ 1,65 млрд).
20. «Сиэтл Кракен» ($ 1,6 млрд).
21. «Миннесота Уайлд» ($ 1,55 млрд).
22. «Нэшвилл Предаторз» ($ 1,5 млрд).
23. «Сент-Луис Блюз» ($ 1,45 млрд).
24. «Флорида Пантерз» ($ 1,4 млрд).
25. «Сан-Хосе Шаркс» ($ 1,35 млрд).
26. «Анахайм Дакс» ($ 1,3 млрд).
27. «Каролина Харрикейнз» ($ 1,25 млрд).
28. «Юта» ($ 1,2 млрд).
29. «Оттава Сенаторз» ($ 1,15 млрд).
30. «Баффало Сэйбрз» ($ 1,1 млрд).
31. «Виннипег Джетс» ($ 1,05 млрд).
32. «Коламбус Блю Джекетс» ($ 1 млрд).

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