Forbes представил рейтинг самых дорогих команд НХЛ

Издание Forbes представило рейтинг самых дорогих команд Национальной хоккейной лиги.

Лидером рейтинга второй год подряд стал «Торонто Мэйпл Лифс», стоимость которого оценивается в $ 3,8 млрд. На второй строчке — «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 3,5 млрд), на третьей — «Монреаль Канадиенс» ($ 3 млрд).

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 3,8 млрд).

2. «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 3,5 млрд).

3. «Монреаль Канадиенс» ($ 3 млрд).

4. «Лос-Анджелес Кингз» ($ 2,9 млрд).

5. «Бостон Брюинз» ($ 2,7 млрд).

6. «Эдмонтон Ойлерз» ($ 2,65 млрд).

7. «Чикаго Блэкхоукс» ($ 2,45 млрд).

8. «Филадельфия Флайерз» ($ 2,3 млрд).

9. «Вашингтон Кэпиталз» ($ 2,15 млрд).

10. «Детройт Ред Уингз» ($ 2,125 млрд).

11. «Нью-Джерси Дэвилз» ($ 2,1 млрд).

12. «Даллас Старз» ($ 2 млрд).

13. «Ванкувер Кэнакс» ($ 1,95 млрд).

14. «Нью-Йорк Айлендерс» ($ 1,9 млрд).

15. «Вегас Голден Найтс» ($ 1,85 млрд).

16. «Тампа-Бэй Лайтнинг» ($ 1,8 млрд).

17. «Питтсбург Пингвинз» ($ 1,75 млрд).

18. «Колорадо Эвеланш» ($ 1,7 млрд).

19. «Калгари Флэймз» ($ 1,65 млрд).

20. «Сиэтл Кракен» ($ 1,6 млрд).

21. «Миннесота Уайлд» ($ 1,55 млрд).

22. «Нэшвилл Предаторз» ($ 1,5 млрд).

23. «Сент-Луис Блюз» ($ 1,45 млрд).

24. «Флорида Пантерз» ($ 1,4 млрд).

25. «Сан-Хосе Шаркс» ($ 1,35 млрд).

26. «Анахайм Дакс» ($ 1,3 млрд).

27. «Каролина Харрикейнз» ($ 1,25 млрд).

28. «Юта» ($ 1,2 млрд).

29. «Оттава Сенаторз» ($ 1,15 млрд).

30. «Баффало Сэйбрз» ($ 1,1 млрд).

31. «Виннипег Джетс» ($ 1,05 млрд).

32. «Коламбус Блю Джекетс» ($ 1 млрд).