«Металлург» заключил контракт с защитником Никитой Камаловым

«Металлург» заключил контракт до конца сезона с защитником Никитой Камаловым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, вчера, 24 декабря, Камалов покинул астанинский «Барыс».

29-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 37 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-8».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Никита Камалов сыграл 419 матчей, в которых записал на свой счёт 21 гол и 53 результативные передачи.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 46 очков за 39 матчей.