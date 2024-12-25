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Состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025

В столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдёт 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Состав молодёжной сборной Чехии на мировое первенство:

Вратари: Михаэль Грабал, Ян Каван, Якуб Милота;

Защитники: Якуб Дворжак, Якуб Фибигр, Томас Гальвас, Войтех Гусинецки, Адам Йиржичек, Маттео Кочи, Войтех Порт, Марек Рочак, Патрик Волас;

Нападающие: Войцех Чихар, Иржи Фельцман, Мирослав Холинка, Войтех Градец, Адам Джечо, Ондрей Кос, Матей Машталирский, Адам Новотны, Доминик Питер, Эдуард Шале, Питер Сикора, Павел Симек, Якуб Штанцль, Рихард Жемличка, Адам Жидкицки.

Матчи группы А пройдут на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.