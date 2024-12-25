Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Касселса

ХК ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Касселса
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменял нападающего Константина Окулова в «Авангард» на форварда Коула Касселса. В ближайшее время об этом объявят официально.

В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Константин стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

29-летний Касселс в нынешнем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 33 играх за омский клуб. Американский нападающий дебютировал в КХЛ в текущей регулярке.

После 51 матча текущего сезона ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на седьмом месте Восточной конференции.

Материалы по теме
«Металлург» усиливается легионерами. А Тертышного ждут в «Торпедо»! Дедлайн КХЛ, LIVE
Live
«Металлург» усиливается легионерами. А Тертышного ждут в «Торпедо»! Дедлайн КХЛ, LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android