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Артюхин: КХЛ стоит провести матч в Турции или Сербии

Артюхин: КХЛ стоит провести матч в Турции или Сербии
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин предложил новые страны для проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги.

«Тут нужно посмотреть, где мы ещё не играли. Например, ранее у нас не было матчей в Турции, почему бы не сделать его там? Вообще, многое зависит от того, куда мы хотим расширяться. В Эмиратах уже проводили такую игру, надо дальше двигаться. Сербы вроде к нам хотят, можно у них матч провести. Главное, чтобы дворец соответствовал стандартам КХЛ. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей смогли прийти и посмотреть игру», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, 22 декабря состоялся вынесенный матч в Ташкенте, где встретились минское «Динамо» и «Спартак» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    
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