Артюхин: КХЛ стоит провести матч в Турции или Сербии

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин предложил новые страны для проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги.

«Тут нужно посмотреть, где мы ещё не играли. Например, ранее у нас не было матчей в Турции, почему бы не сделать его там? Вообще, многое зависит от того, куда мы хотим расширяться. В Эмиратах уже проводили такую игру, надо дальше двигаться. Сербы вроде к нам хотят, можно у них матч провести. Главное, чтобы дворец соответствовал стандартам КХЛ. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей смогли прийти и посмотреть игру», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, 22 декабря состоялся вынесенный матч в Ташкенте, где встретились минское «Динамо» и «Спартак» (2:3 ОТ).