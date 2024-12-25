Роман Ротенберг ответил, будет ли у него алкоголь на новогоднем столе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о новогоднем столе в его семье и ответил на вопрос про наличие алкоголя во время празднования.

— Что должно быть на новогоднем столе Романа Ротенберга?

— Я читал, что сказал Александр Овечкин: на его столе обязательно должны быть пирожки, оливье и селёдка под шубой. Могу в этом Сашу поддержать. Он младше меня на четыре года. Думаю, у нашего поколения примерно одинаковый вкус.

Мы уважаем наши традиции. Обязательно должны быть оливье, селёдка под шубой. А ещё я бы похрустел солёными огурцами. И нарезал бы сало.

— А алкоголь?

— Позволю себе один бокальчик шампанского под речь президента Владимира Владимировича Путина. Главное с алкоголем — это знать меру, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ранее Ротенберг рассказал о своих пресс-конференциях, заявив, что использует творческий подход в общении с журналистами.