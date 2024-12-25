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Олимпийский чемпион прокомментировал выступление «Локомотива» в первой половине сезона

Олимпийский чемпион прокомментировал выступление «Локомотива» в первой половине сезона
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление «Локомотива» в первой половине сезона Континентальной хоккейной лиги.

— В этом сезоне «Локомотив» кажется наголову сильнее других команд.
— Поначалу казалось, что вообще проблем нет. Но вот они возникают. Ярославцы проседают тоже. Но первая половина сезона была у них очень хорошая. Мало кто сомневался, что они главные претенденты на кубок. А сейчас уже сомнения подкрадываются, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ярославский клуб занимает первое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 62 очка.

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