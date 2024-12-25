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Сушинский: кто в НХЛ будет слушать Гашека, когда Овечкин и Кучеров приносят лиге деньги?

Сушинский: кто в НХЛ будет слушать Гашека, когда Овечкин и Кучеров приносят лиге деньги?
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Чемпион мира Максим Сушинский оценил слова чешского бывшего голкипера Доминика Гашека, который заявил, что хотел бы переговорить с руководством НХЛ и политиками из Канады об отношении к российским игрокам в североамериканской лиге.

«Много раз говорил, что НХЛ — это бизнес. Кто там станет слушать Гашека, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче, на них ходят зрители, приносят организации деньги. Так что мнение Гашека там никого не интересует. А у него уже, видимо, клинический случай какой-то», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Отметим, что Гашек неоднократно высказывался против выступления российских спортсменов на международной арене.

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