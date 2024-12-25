«Не все ж Сталины у нас». Олимпийский чемпион оценил грубый удар Кучерова в колено Ткачуку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил грубый удар российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в колено форварду «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачуку.

«Бывает! Это хоккей. Когда тебя достают, естественно, ты отвечаешь. Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережёт себя, кто-то нет. Не все же Сталины у нас (смеётся). Никита — такой человек, ничего не сделаешь. Но игра его радует, когда он на площадке, когда не удаляется. Болельщики хотят, чтобы он играл», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Напомним, главные арбитры встречи оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафом до конца матча. Ткачук смог вернуться в игру во втором периоде. Кучеров избежал дисквалификации за данный удар.