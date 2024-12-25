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«Северсталь» переподписала контракт с вратарём Александром Самойловым

«Северсталь» переподписала контракт с вратарём Александром Самойловым
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«Северсталь» расторгла и заключила новое соглашение с вратарём Александром Самойловым, контракт рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 21 матч, одержал 11 побед при 91,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,40. Всего в КХЛ у него – 25 побед в 48 матчах, 91,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,42.

«Северсталь» после 38 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков. В следующей игре череповецкий клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» 28 декабря.

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