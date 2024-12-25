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Форвард «Лады» Трой Джозефс перешёл в «Металлург»

Форвард «Лады» Трой Джозефс перешёл в «Металлург»
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«Металлург» и «Лада» совершили обмен. В Магнитогорск отправляется нападающий Трой Джозефс, а тольяттинцы получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Сезон-2023/2024 стал для Джозефса дебютным в России. 30-летний нападающий вошёл в историю «Лады», установив новый клубный рекорд в КХЛ по количеству заброшенных шайб за один сезон (20).

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 (3+8) очков.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 46 очков за 39 матчей.

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