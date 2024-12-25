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Трёхкратный чемпион мира рассказал, за счёт чего ЦСКА добивается результатов в сезоне

Трёхкратный чемпион мира рассказал, за счёт чего ЦСКА добивается результатов в сезоне
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победную серию ЦСКА, которая составляет восемь матчей.

«Как я вижу, ЦСКА добивается своих текущих результатов за счёт коллектива и работы тренеров. Времени прошло достаточно, коллектив подобрался. Команда прекрасно выполняет требования своих наставников, и это, в свою очередь, приносит ей результаты», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».

Напомним, после 51 матча текущего сезона ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва имеют в активе 51 очко. В следующем матче ЦСКА в армейском дерби сыграет со СКА сегодня, 25 декабря.

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