Трёхкратный чемпион мира рассказал, за счёт чего ЦСКА добивается результатов в сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победную серию ЦСКА, которая составляет восемь матчей.

«Как я вижу, ЦСКА добивается своих текущих результатов за счёт коллектива и работы тренеров. Времени прошло достаточно, коллектив подобрался. Команда прекрасно выполняет требования своих наставников, и это, в свою очередь, приносит ей результаты», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».

Напомним, после 51 матча текущего сезона ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва имеют в активе 51 очко. В следующем матче ЦСКА в армейском дерби сыграет со СКА сегодня, 25 декабря.