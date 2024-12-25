Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о подписаниях «Локомотива» перед дедлайном.

— Опыт плей-офф-2024 помог «Локомотиву» так хорошо начать нынешний сезон?

— Ну конечно! Там опытнейший тренер. Сейчас ещё пришёл ему помощничек очень хороший (имеется в виду Антон Курьянов. — Прим. «Чемпионата») — чувствует игру товарищ. Дай бог, чтобы у них получилось! Они сейчас вроде усиливаются.

— Подписали словацкого нападающего Рихарда Паника и защитника Богдана Киселевича.

— Да, усиливаются они. Посмотрим, что будет. Я думаю, что у «Локомотива» работа всегда хорошая, точечные усиления, если так посмотреть, что было в прошлом. Ярославцы умеют с этим работать, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.