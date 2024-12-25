«Трактор» и «Северсталь» совершили обмен хоккеистами

Состав «Трактора» пополнил нападающий «Северстали» Никита Коростелёв, в обратном направлении проследовал форвард Михаил Котляревский. Также в сделке задействованы защитники Артём Щучинов (перешёл в «Северсталь») и Глеб Иванов (перешёл в «Трактор»). Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

27-летний Коростелёв в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых записал на свой счёт 23 (13+10) очка. 27-летний Михаил Котляревский сыграл 36 встреч, где набрал 18 (9+9) очков.

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе чёрно-белых и честную работу, которую он делал каждый день. Никита Коростелёв — большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ. Бросок, игровое мышление, голевое чутьё — набор таких качеств сделает «Трактор» только сильнее», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.